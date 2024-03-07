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15:40, 7 марта 2024Мир

Власти Швеции поручили разработать инструкцию на случай войны

Власти Швеции поручили разработать инструкцию на случай кризиса или войны

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Швеции поручили разработать обновленную версию брошюры «На случай кризиса или войны», которая должна в этом году поступить во все домохозяйства страны. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

«Учитывая серьезную ситуацию с политикой безопасности и предстоящим членством Швеции в НАТО, необходима обновленная версия [брошюры] "На случай кризиса или войны"», — отмечается в заявлении правительства.

Также подчеркивается, что гражданская оборона Швеции должна быть в том числе основана на «индивидуальной готовности» граждан к защите. Целью обновленной версии инструкций должно стать обеспечение данной задачи. В последний раз брошюра выходила в 2018 году, тогда в ней описывалось возможное членство Стокгольма в НАТО.

Ранее в США подтвердили, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса 7 марта. Таким образом, королевство станет 32-м членом военного блока.

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      Максим Габриелян
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