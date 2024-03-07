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14:39, 7 марта 2024Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил о втором за день обстреле поселка Теткино

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

«Посёлок Теткино Глушковского района вновь был обстрелян со стороны Украины. Снова повреждены линии электропередачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — пояснил он.

По его словам, повреждения получили 11 домовладений. Один из домов существенно пострадал из-за прямого попадания снаряда. Глава области пообещал всем собственникам оказать помощь в восстановлении.

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До этого губернатор сообщал о первом обстреле поселка Теткино. По его словам, ВСУ оставили без света поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Он также добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению ЛЭП, как только это станет безопасно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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