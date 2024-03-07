ВСУ атаковали российский регион

Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате были повреждены линии электропередачи (ЛЭП). Об атаке сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, ВСУ оставили без света поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Он также добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению (ЛЭП), как только это станет безопасно.