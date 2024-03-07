Российский регион попал под массовый гранатометный обстрел

Гладков: в белгородском поселке Красное зафиксировали 95 гранатометных выстрелов

Поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под массовый гранатометный обстрел. Об этом сообщил в ежедневной сводке в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Гладков пояснил, что было зафиксировано 95 гранатометных выстрелов. По данным белгородского главы, никто из мирных жителей не пострадал. «В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание — дом полностью уничтожен», — указал он.

6 марта стало известно, что дрон самолетного типа сбили средствами противовоздушной обороны в районе села Ближнее Белгородской области. Значительных разрушений на земле удалось избежать. Сведений о пострадавших также не поступало.

Еще раньше украинский беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в белгородском селе Долгое.