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11:08, 7 марта 2024Россия

Российский регион попал под массовый гранатометный обстрел

Гладков: в белгородском поселке Красное зафиксировали 95 гранатометных выстрелов

Фото: Антон Вергун / РИА Новоости

Поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под массовый гранатометный обстрел. Об этом сообщил в ежедневной сводке в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Гладков пояснил, что было зафиксировано 95 гранатометных выстрелов. По данным белгородского главы, никто из мирных жителей не пострадал. «В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание — дом полностью уничтожен», — указал он.

6 марта стало известно, что дрон самолетного типа сбили средствами противовоздушной обороны в районе села Ближнее Белгородской области. Значительных разрушений на земле удалось избежать. Сведений о пострадавших также не поступало.

Еще раньше украинский беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в белгородском селе Долгое.

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      Анна Щербакова
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