Названа доля работающих 8 Марта россиянок

Опрос «Авито Работа»: каждая пятая женщина будет работать 8 марта

Каждая пятая россиянка будет работать 8 марта, следует из опроса, проведенного аналитиками сервиса для поиска работы и сотрудников «Авито Работа». «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования, в рамках которого была названа доля женщин, работающих в Международный женский день в 2024 году.

«8 марта будут работать 23% россиян, при этом 23 февраля трудились почти треть (32%) респондентов. Интересно, что во время грядущего праздника выйти на работу собирается каждая пятая женщина (21%). В ответ на вопрос о компенсации за работу в выходные дни дамы сказали, что чаще всего получают дополнительные выплаты в соответствии со стандартным размером оплаты труда (45%). Нередко работодатели обеспечивают заработную плату в двойном размере (20%), надбавки и премии за переработки (13%) или дополнительные дни отдыха (5%)», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Отвечая на вопрос о причинах выхода на работу 8 марта, больше половины опрошенных женщин объяснили, что работают по четкому графику, не зависящему от праздничных дней (53% респонденток). В качестве других причин участницы исследования выделяли желание заработать дополнительные деньги (19%) и специфику работы, подразумевающую работу в праздники (16%). В свою очередь, 6% опрошенных пояснили, что работодатель сам попросил их выйти на работу в праздничный день.

Аналитики также напомнили, что в соответствии со статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации работа в праздничные дни не во всех случаях оплачивается в двойном размере. «Например, если специалист трудится по сменному графику, то его зарплата в праздники может быть в одинарном размере, но при этом он имеет право в любое время взять дополнительный отгул за работу в законный праздник. Правило двойной оплаты также не распространяется на сотрудников с окладом при соблюдении месячной нормы выработки», — уточняют специалисты.

Ранее «Лента.ру» писала об истории праздника 8 марта и дала рекомендации, как провести выходные — куда поехать, чем заняться и сколько все это будет стоить.