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11:46, 7 марта 2024Мир

Япония обеспокоилась своей безопасностью из-за сотрудничества России и Китая

Кабмин: Япония обеспокоена безопасностью из-за военного сотрудничества РФ и КНР
Есимаса Хаяси

Есимаса Хаяси. Фото: Issei Kato / Reuters

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что страна обеспокоена вопросами безопасности из-за сближения России и Китая, в том числе в области военного сотрудничества. Его слова приводит ТАСС.

«Военное сотрудничество между Китаем и Россией становится все более тесным. У нас есть серьезные опасения с точки зрения безопасности нашей страны и региона», — заявил генсек японского кабмина.

Хаяси также подчеркнул, что Токио будет «пристально следить» за развитием отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 7 марта министр иностранных дел Китая Ван И рассказал, что страна намерена вместе с Россией поддерживать региональную и глобальную безопасность, а также обеспечивать подлинную многополярность с помощью БРИКС и ШОС.

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      Лина Пивоварова
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