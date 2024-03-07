Япония обеспокоилась своей безопасностью из-за сотрудничества России и Китая

Кабмин: Япония обеспокоена безопасностью из-за военного сотрудничества РФ и КНР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что страна обеспокоена вопросами безопасности из-за сближения России и Китая, в том числе в области военного сотрудничества. Его слова приводит ТАСС.

«Военное сотрудничество между Китаем и Россией становится все более тесным. У нас есть серьезные опасения с точки зрения безопасности нашей страны и региона», — заявил генсек японского кабмина.

Хаяси также подчеркнул, что Токио будет «пристально следить» за развитием отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 7 марта министр иностранных дел Китая Ван И рассказал, что страна намерена вместе с Россией поддерживать региональную и глобальную безопасность, а также обеспечивать подлинную многополярность с помощью БРИКС и ШОС.