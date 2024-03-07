Захарова ответила на призыв МИД Германии воздержаться от поездок в Россию

Захарова: граждане ФРГ во время визита в Россию поймут, что власти их дурили

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на призыв МИД ФРГ воздержаться от поездок в Россию. Она подчеркнула, что немецкие власти просто боятся, что во время визита граждане страны поймут, что их ввели в заблуждение. Ее слова приводит RTVI.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — отметила Захарова.

Ранее МИД Германии выпустил заявление с просьбой к жителям страны отказаться от путешествий в Россию. Дипведомство указало, что российское направление выбирать «категорически не рекомендуется» якобы из-за возможности «произвольного ареста».