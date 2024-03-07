Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 7 марта 2024Мир

Захарова ответила на призыв МИД Германии воздержаться от поездок в Россию

Захарова: граждане ФРГ во время визита в Россию поймут, что власти их дурили

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на призыв МИД ФРГ воздержаться от поездок в Россию. Она подчеркнула, что немецкие власти просто боятся, что во время визита граждане страны поймут, что их ввели в заблуждение. Ее слова приводит RTVI.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — отметила Захарова.

Ранее МИД Германии выпустил заявление с просьбой к жителям страны отказаться от путешествий в Россию. Дипведомство указало, что российское направление выбирать «категорически не рекомендуется» якобы из-за возможности «произвольного ареста».

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила суперснайпера ВСУ. На Украине утверждают, что он убил десятки российских солдат

      Планировавших нападение на синагогу в Москве членов ИГ ликвидировали

      Российские войска поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

      В Японии запустили производство летающих электромобилей

      На Северном Кавказе силовики предотвратили 16 терактов за год

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ВСУ второй раз за день обстреляли российский поселок

      Россиянин сбил на дороге десятилетнего школьника и откупился от него конфетами

      Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей под Авдеевкой

      Глава Гагаузии заявила о намерении вернуться в Молдавию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше