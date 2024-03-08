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01:09, 8 марта 2024Мир

Стало известно о разочаровании США в стратегии Зеленского

NYT заявила о разочаровании США в стратегии Зеленского после битвы за Авдеевку
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военное сотрудничество США и Украины через два года после начала спецоперации России «демонстрирует признаки износа, уступая место взаимному разочарованию». Об этом написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников.

По данным NYT, в Пентагоне испытывают разочарование военной стратегией, выбранной президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, Вашингтон рекомендовал Киеву сконцентрировать свои силы на одной большой битве за раз, однако власти направляли внимание на города, которые не обладают стратегической ценностью, по мнению США.

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В качестве примера журналиста привели бои за Авдеевку, которая перешла под контроль российских сил в феврале. Даже после прогнозирования лидерства Москвы Киев «не провел стратегический вывод войск».

«Таким образом, вместо единой определяющей битвы Киев разделил свои войска, отправив часть на восток, а часть — на другие фронты, в том числе на юг. В итоге контрнаступление провалилось», — подчеркивается в публикации.

Авдеевка перешла под контроль российских сил 17 февраля. О начале разминирования города 5 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что после завершения работ начнется разбор завалов, а также подключение в городе электроэнергии и воды.

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      Марина Совина
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