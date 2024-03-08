Названы две возможные цели встречи Зеленского и Эрдогана

Политолог Журавлев: Зеленский может попытаться заставить Эрдогана надавить на РФ

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал две возможные цели визита украинского президента Владимира Зеленского в Стамбул для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт допустил, что лидер Украины может попытаться заставить Эрдогана надавить на Россию для достижения мирных договоренностей на условиях Киева.

«Цели у этого визита могут быть две, причем прямо противоположные. Первая — это намерение Зеленского увидеть в Эрдогане человека, который сможет договориться с русскими на условиях Зеленского: на уступки Зеленский принципиально не согласен», — предположил Журавлев.

Эксперт также предположил и вторую возможную причину визита Зеленского в Стамбул. «Второе — противоположная схема — надавить на Россию через Турцию. Для Зеленского, думаю, это одно и то же, но для России это принципиально разные вещи», — добавил он.

При этом он не исключил возможных политических последствий по итогам встречи глав Турции и Украины.

В принципе, какой-то эффект эта встреча возыметь может, но для этого много что нужно. Нужно, чтобы предложения Зеленского были хотя бы немного разумными, чтобы он был готов на какие-то компромиссы. Однако еще неизвестно, будет ли Эрдоган Зеленского слушать Дмитрий Журавлев политолог, научный руководитель Института региональных проблем

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом. Вместе с ним в Турцию приехал глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Как уточняет турецкое издание Yenisöz gazetesi, в ходе встрече лидеры стран планируют обсудить конфликт на Украине.