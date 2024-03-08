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19:08, 8 марта 2024Россия

Белгородский губернатор сообщил об очередном срабатывании системы ПВО

Белгородский губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

В Белгородской области в очередной раз сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — пояснил он.

По его словам, сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, отметил глава области, разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов. Пост о начале сигнала ракетной опасности Гладков опубликовал в 11:16 по московскому времени. Через 2,5 часа, в 13:31, он сообщил о ее отмене.

Во время работы сигнала ракетной опасности система противовоздушной обороны под Белгородом сбила несколько беспилотных летательных аппаратов. «В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка», — написал Гладков.

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      Никита Абрамов
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