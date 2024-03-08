Чернобыльские черви оказались невосприимчивы к радиации

Daily Mail: чернобыльские черви-нематоды оказались невосприимчивы к радиации

Черви-нематоды, живущие в окрестностях Чернобыля, оказались невосприимчивы к радиации. Такими данными ученые Нью-Йоркского университета поделились с журналистами The Daily Mail.

«Эти черви живут повсюду, и живут они быстро, поэтому они проходят через десятки поколений эволюции, в то время как типичное позвоночное животное все еще пытается научиться ходить», — заявил профессор биологии Нью-Йоркского университета Мэтью Рокман.

Он и его коллеги собрали червей из земли близ Чернобыля, а также с различных поверхностей и органических материалов. Все они имели разный уровень радиационного заражения, от практически нулевого до достаточно высокого. После этого червей заморозили, остановив таким образом эволюционные процессы в них, и отправили в Нью-Йорк.

Проведенные исследования не выявили в геноме червей следов радиационных повреждений. Это может быть обусловлено тем, что они либо эволюционно приспособились к экстремальным условиям, либо уже имели способность противостоять радиации. Теперь ученые пытаются интерпретировать полученные результаты, чтобы понять, как повреждения ДНК у людей влияют на возникновение онкологических заболеваний.

Ранее ученые раскрыли неожиданное свойство в геноме чернобыльских волков. Оно позволяет им не умереть от онкологии, вызванной радиацией.