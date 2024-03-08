Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью
Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По их данным, около 13:00 по московскому времени российские войска пресекли попытку Украины совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что российские войска пресекли попытки атак по Курской и Белгородской областям. Системы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты. Над территорией Белгородской области были поражены три беспилотника, а над Курской — один.