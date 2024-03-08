Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтоженных над Белгородской областью двух беспилотниках

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 13:00 по московскому времени российские войска пресекли попытку Украины совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что российские войска пресекли попытки атак по Курской и Белгородской областям. Системы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты. Над территорией Белгородской области были поражены три беспилотника, а над Курской — один.