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13:38, 8 марта 2024Россия

Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтоженных над Белгородской областью двух беспилотниках
архивное фото

архивное фото . Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 13:00 по московскому времени российские войска пресекли попытку Украины совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что российские войска пресекли попытки атак по Курской и Белгородской областям. Системы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты. Над территорией Белгородской области были поражены три беспилотника, а над Курской — один.

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