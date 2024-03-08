Экс-президент США Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал ежегодное обращение действующего лидера страны Джо Байдена к Конгрессу. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп возмутился словами Байдена о том, что экс-глава государства «прогибался» перед российским президентом Владимиром Путиным. В ответ Трамп назвал действующего американского лидера марионеткой Путина, а также председателя КНР. Си Цзиньпина.

«Он (Байден — прим. "Ленты.ру") дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод — прим. "Ленты.ру") "Северный поток 2", он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си и буквально каждого другого лидера», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп назвал причину конфликта на Украине. По его мнению, кризис стал неизбежным из-за неуважения Путина к Байдену. «Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — подчеркнул политик.