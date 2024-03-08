Медведев усомнился в адекватности сравнения Байдена с Рузвельтом

Зампред СБ Медведев: Байден зря сравнил себя с Рузвельтом

Президент США Джо Байден зря сравнил себя со своим предшественником, 32-м президентом страны Франклином Рузвельтом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Во-первых, несмотря на то, что Рузвельт был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел Америку из [Великой] депрессии; Байден же — сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад. Во-вторых, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир; Байден же активно и настойчиво пытается развязать третью мировую войну», — заявил политик.

Медведев также добавил, что Байден поддерживает ровно те силы, против которых боролся Рузвельт.

Ранее Байден в ежегодном послании к Конгрессу «О положении союза» сравнил себя с Рузвельтом, возглавлявшим страну в годы Второй мировой войны, который сражается с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. В частности, он напомнил, что в 1941 году Рузвельт призвал Конгресс «проснуться» на фоне войны в Европе.