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19:30, 8 марта 2024Россия

Минобороны сообщило подробности о работе ПВО в Белгородской области

Минобороны: системы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Такие подробности о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) журналистам сообщили в Минобороны России.

«8 марта около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее о срабатывании системы ПВО в Яковлевском городском округе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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