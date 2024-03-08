Мобилизованным киевлянам начали выплачивать деньги

«Страна.ua»: жители Киева начали получать по 30 тысяч гривен за мобилизацию

Власти Киева начали выплачивать деньги мобилизованным горожанам. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По сообщению Киевской городской государственной администрации (КГГА), деньги уже получили 473 военнослужащих, мобилизованных после 1 декабря 2023 года. Сумма выплаты составляет 30 тысяч гривен, или около 71 тысячи рублей.

В КГГА пояснили, что речь идет о единоразовых выплатах. Для ее получения необходимо предоставить властям копию идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку из банка об открытии социального счета. Деньги начисляют на банковскую карту.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев предложил повышенные штрафы для уклонистов вместо блокировки счетов. «Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы точно являются более эффективными, чем блокировка счетов, как это предложено в этом законопроекте», — пояснил он. Депутат отметил, что блокировка счетов может негативно повлиять на экономику Украины.