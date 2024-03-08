Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:53, 8 марта 2024Бывший СССР

Мобилизованным киевлянам начали выплачивать деньги

«Страна.ua»: жители Киева начали получать по 30 тысяч гривен за мобилизацию

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Власти Киева начали выплачивать деньги мобилизованным горожанам. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По сообщению Киевской городской государственной администрации (КГГА), деньги уже получили 473 военнослужащих, мобилизованных после 1 декабря 2023 года. Сумма выплаты составляет 30 тысяч гривен, или около 71 тысячи рублей.

В КГГА пояснили, что речь идет о единоразовых выплатах. Для ее получения необходимо предоставить властям копию идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку из банка об открытии социального счета. Деньги начисляют на банковскую карту.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев предложил повышенные штрафы для уклонистов вместо блокировки счетов. «Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы точно являются более эффективными, чем блокировка счетов, как это предложено в этом законопроекте», — пояснил он. Депутат отметил, что блокировка счетов может негативно повлиять на экономику Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Он был марионеткой Путина и Си». Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине

      В Кишиневе объяснили скопление полиции в аэропорту

      Минобороны Эстонии откажется от пепси и шоколада из-за России

      Мобилизованным киевлянам начали выплачивать деньги

      Глава Гагаузии призвала Молдавию дружить с Россией

      Зеленский обвинил Путина в неуважении

      МИД Ирана предложил исключить Израиль из комиссии ООН по делам женщин

      Тещу премьера Британии выдвинули в верхнюю палату парламента Индии

      Названы две возможные цели встречи Зеленского и Эрдогана

      Названо число служащих в ВСУ женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше