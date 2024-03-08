В Раде прокомментировали предложение по блокировке счетов уклонистам

Депутат Верховной Рады Чернев высказался о блокировке счетов уклонистам

Повышенные штрафы для уклонистов более эффективны, чем блокировка их счетов, которую в качестве меры наказания предлагает Кабмин. Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, чьи слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы точно являются более эффективными, чем блокировка счетов, как это предложено в этом законопроекте», — пояснил он.

По его словам, блокировка счетов негативно повлияет на экономику страны. Он рассказал, что люди начали снимать деньги со счетов еще до принятия законопроекта, в связи с чем страдает экономика.

Ранее стало известно, что на Украине в городе Винница жены военных провели митинг за мобилизацию уклонистов. Женщины несли в руках плакаты с надписями: «Почему уже второй год воюют одни и те же», «Демобилизация после 18 месяцев на фронте», «Почему уклонист имеет право на спокойную жизнь, а мой муж нет».