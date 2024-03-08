Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:23, 8 марта 2024Среда обитания

Москвичам пообещали снег и гололедицу 8 марта

РИА Новости: 8 марта в Москве будет облачная погода со снегом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В пятницу, 8 марта, в Москве ожидают облачную погоду и температуру около нуля градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с севера на юг», — заявил Леус. По словам синоптика, в этот день погода будет облачная, местами пройдет кратковременный снег. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

«Максимальная температура воздуха в столице 0 — плюс 2 градуса, по области минус 2 — плюс 3 градуса», — подчеркнул Михаил Леус. Ветер в российской столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в норме — оно составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее в центре «Фобос» рассказали, что в конце текущей недели в Европейскую часть России вернутся январские морозы. Наиболее заметное похолодание будет наблюдаться на юго-востоке Восточно-Европейской равнины и Предуралье.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не прогнусь». Байден озвучил послание Путину во время ежегодного обращения к Конгрессу США

      В Кировской области локализовали пожар в цеху по производству мебели

      Посольство США прокомментировало признание нежелательными трех американских НКО

      Москвичам пообещали снег и гололедицу 8 марта

      Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

      В США рассказали об угрозе войны с Россией из-за подрыва Крымского моста

      В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы

      Захарова призналась в случавшемся на работе страхе

      Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

      Такер Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше