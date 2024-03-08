Москвичам пообещали снег и гололедицу 8 марта

РИА Новости: 8 марта в Москве будет облачная погода со снегом

В пятницу, 8 марта, в Москве ожидают облачную погоду и температуру около нуля градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с севера на юг», — заявил Леус. По словам синоптика, в этот день погода будет облачная, местами пройдет кратковременный снег. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

«Максимальная температура воздуха в столице 0 — плюс 2 градуса, по области минус 2 — плюс 3 градуса», — подчеркнул Михаил Леус. Ветер в российской столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в норме — оно составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее в центре «Фобос» рассказали, что в конце текущей недели в Европейскую часть России вернутся январские морозы. Наиболее заметное похолодание будет наблюдаться на юго-востоке Восточно-Европейской равнины и Предуралье.