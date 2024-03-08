МВД России объявило в розыск подполковника ВСУ за обстрел пекарни в Лисичанске

МВД России объявило в розыск подполковника ВСУ Родина за удар по Лисичанску

Министерство внутренних дел России объявило в розыск подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Родина. Как сообщает ТАСС, в МВД полагают, что именно он виновен в обстреле пекарни в Лисичанске 3 февраля, в результате которого жизни лишились 28 человек.

44-летний военный командует третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Именно его бойцами, по данным Следственного комитета России, и был нанесен удар по Лисичанску из американской системы HIMARS.

Ожидается, что в ближайшее время в розыск объявят и командира бригады — полковника ВСУ Сергея Савченко. Не исключено, что будет вынесено решение об их заочном аресте.

3 февраля 2024 года украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.