Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:50, 8 марта 2024Силовые структуры

МВД России объявило в розыск подполковника ВСУ за обстрел пекарни в Лисичанске

МВД России объявило в розыск подполковника ВСУ Родина за удар по Лисичанску

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Родина. Как сообщает ТАСС, в МВД полагают, что именно он виновен в обстреле пекарни в Лисичанске 3 февраля, в результате которого жизни лишились 28 человек.

44-летний военный командует третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Именно его бойцами, по данным Следственного комитета России, и был нанесен удар по Лисичанску из американской системы HIMARS.

Ожидается, что в ближайшее время в розыск объявят и командира бригады — полковника ВСУ Сергея Савченко. Не исключено, что будет вынесено решение об их заочном аресте.

3 февраля 2024 года украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал, как попал под обстрел с премьером Греции в Одессе. Из-за этого он обвинил Путина в неуважении

      МАГАТЭ назвало ситуацию на Запорожской АЭС шаткой

      Стоимость биткоина выросла

      Минобороны сообщило подробности о работе ПВО в Белгородской области

      Оба финалиста Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф

      Пресс-секретарь МИД Украины ушел в отставку на фоне слухов об увольнении Кулебы

      ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

      Глава МАГАТЭ оценил встречу с Путиным

      Выставленный на драфт отказов НХЛ россиянин нашел новый клуб

      В Латвии арестовали настраивавшего жителям страны российские каналы мастера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше