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20:40, 8 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

Фото: Telegram-канал «Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)»

В Днепропетровской области был поврежден один из инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что повреждение объекта было получено в результате пяти атак дронами и трех артиллерийских обстрелов.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на распоряжение правительства Украине сообщило о планах местных властей эвакуацию 28 детей из четырех населенных пунктов в Донбассе, названия которых не раскрываются. Отмечается, что помимо детей эвакуировать намерены их родителей «или других законных представителей».

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      Анатолий Акулов
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