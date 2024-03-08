Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 8 марта 2024Россия

Около Белгорода сбили два беспилотника

Губернатор Гладков сообщил о сбитых около Белгорода двух беспилотниках

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили системами противовоздушной обороны (ПВО) около Белгорода. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка», — пояснил он.

По его словам, оперативные службы на данный момент уточняют информацию о последствиях. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта. Кто попал в этот список?

      Около Белгорода сбили два беспилотника

      В ФРГ заявили о неспособности дальнобойных ракет переломить ситуацию на Украине

      Зеленский опубликовал пост с поздравлением без упоминания 8 марта

      В России приготовили самый большой в мире торт

      Путин поблагодарил россиянок за службу на СВО

      Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта

      Израиль опроверг стрельбу по гуманитарному конвою в секторе Газа

      Песков ответил на вопрос о поездке Путина в новые регионы до выборов

      Медведев усомнился в адекватности сравнения Байдена с Рузвельтом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше