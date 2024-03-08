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13:06, 8 марта 2024Россия

Путин продолжит поездки после выборов

Песков: у Путина напряженный график поездок, он продолжится и после выборов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина сейчас достаточно напряженный график поездок, он будет продолжаться и после выборов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь не уточнил маршруты и точные даты поездок.

В ходе общения с журналистами Песков также ответил на вопрос о планах Путина посетить новые регионы России. По словам представителя Кремля, глава российского государства уже неоднократно бывал в Донбассе и поедет туда еще, но назвать точную дату новой поездки в настоящий момент затруднительно.

Ранее Песков объяснил, что Путин как кандидат в президенты не участвует в предвыборных мероприятиях, так как в его графике остается не так много времени на них.

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      Глеб Палехов
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