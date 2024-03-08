Компания Planet Labs предоставит ВМС США спутниковые снимки Тихого океана

Американская компания Planet Labs предоставит Военно-морским силам (ВМС) США спутниковые снимки Тихого океана. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Спутниковые снимки ВМС планирует использоваться для мониторинга морской обстановки в регионе. Годовой контракт между Planet Labs, располагающей более 200 аппаратами дистанционного зондирования Земли, и ВМС заключен, как уточняет издание, на «семизначную» сумму.

В рамках соглашения Planet Labs будет сотрудничать с компанией SynMax, специализирующейся на обработке изображений с использованием систем искусственного интеллекта (ИИ).

В мае 2022 года издание сообщило, что Управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам Соединенных Штатов.