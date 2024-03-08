Посольство США прокомментировало признание нежелательными трех американских НКО

Посольство США назвало демаршем признание американских НКО нежелательными в РФ

Посольство США в Москве прокомментировало признание нежелательными в России трех американских некоммерческих организаций (НКО). В заявлении дипломатического представительства, опубликованном на сайте посольства, действия российских властей называются демаршем.

«Более 70 лет Государственный департамент предоставляет гражданам России — как и гражданам других стран мира — возможность посещать, изучать и знакомиться с нашей страной. Эти программы также предоставляют американцам возможность познакомиться с культурой России», — объясняется в публикации посольства.

О признании нежелательными в России НКО, бывших частью программы публичной дипломатии американского посольства, стало известно 7 марта. Указанные объединения, по информации МИД России, под прикрытием образовательных и культурных обменов реализовывали антироссийские проекты.

Ранее с призывом к послу США в России Линн Трейси обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, Трейси должна прекратить лгать о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела Москвы.