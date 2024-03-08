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20:58, 8 марта 2024Мир

Премьер-министр ЦАР направился с визитом в Россию

Премьер-министр ЦАР Молуа направился в Россию с дружественным визитом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа направился в Россию с визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в ЦАР.

Уточняется, что в международном аэропорту Банги главу местного правительства сопровождал российский посол Александр Бикантов. В то же время темы возможных переговоров Молуа с властями РФ представители дипломатической миссии РФ раскрывать не стали. «Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом», — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее Россию с рабочей поездкой посетила глава Гагаузии Евгения Гоцул. После возращения в Молдавию она призвала местные власти развивать дружеские отношения с РФ и заявила о намерении реализовать совместные двусторонние проекты, которые политик обсуждала с российскими властями. Кроме того, Гоцул пообещала сделать все возможное, чтобы связи Молдавии с Россией не прекращались.

В свою очередь, президент республики Майя Санду придерживается противоположного мнения по поводу дальнейших перспектив развития двусторонних отношений с РФ. Ранее она упрекнула «московский режим» в энергетическом шантаже республики, а также организации протестных демонстраций против действующей власти в том числе при помощи кибератак.

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      Анатолий Акулов
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