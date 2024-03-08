Пресс-секретарь МИД Украины ушел в отставку на фоне слухов об увольнении Кулебы

Представитель МИД Украины Олег Николенко ушел в отставку

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ушел в отставку. Об этом пресс-секретарь дипведомства написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это была моя последняя неделя в должности представителя Министерства иностранных дел Украины. Быть представителем МИД Украины для меня было большой честью и ответственностью», — написал Николенко.

При этом в своем сообщении бывший пресс-секретарь не раскрыл причины своего решения, принятого в те дни, когда появились слухи о возможной отставке самого главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Правда, Николенко дал понять, что его будущее место работы также в той или иной степени будет связано с дипслужбой.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен качеством работы Кулебы и рассматривает вопрос о его увольнении.