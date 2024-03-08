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19:03, 8 марта 2024Бывший СССР

Зеленский собрался уволить главу МИД Украины

«Страна»: Зеленский рассматривает вопрос об увольнении главы МИД Украины Кулебы
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен качеством работы главы МИД страны Дмитрия Кулебы и рассматривает вопрос об увольнении руководителя дипломатического ведомства. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента (ОП) Украины сообщает издание «Страна».

«К Кулебе очень много вопросов. В частности много претензий, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД. ОП в целом недоволен дипломатической службой (...) информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон — даже от политиков, побывавших в той или иной стране», — цитируются в публикации слова неназванного источника.

По словам издания, наиболее вероятный кандидат на роль преемника Кулебы — заместитель главы Офиса президента по международным отношениям Игорь Жовква.

Ранее Кулеба назвал виновников неудач Вооруженных сил Украины на фронте. По словам дипломата, это западные страны.

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      Глеб Палехов
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