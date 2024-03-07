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16:05, 7 марта 2024Бывший СССР

Кулеба обвинил Запад в неудачах ВСУ и призвал прекратить лихорадочные дискуссии

Кулеба обвинил Запад в неудачах ВСУ из-за медленной поставки боеприпасов
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают неудачи на фронте из-за медленного производства Западом боеприпасов и их поставок в другие страны. В этом Европу и США обвинил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Le Monde.

«Из-за того, что они не ускорили свое производство оружия вовремя, они медлили с закупкой военной техники у третьих стран, и они экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие части мира», — заявил Кулеба.

Он призвал Запад прекратить «лихорадочные дискуссии», поскольку существует насущная потребность системных решениях. «Без смелых и честных ответов на вопросы, поставленные на парижской конференции, не будет ни единства, ни стратегии», — сказал министр.

По его словам, Киев с осторожным оптимизмом воспринимает принятое на конференции решение об увеличении закупок снарядов у третьих стран. «Мы глубоко благодарны за это решение. Но этого недостаточно», — подчеркнул он.

Ранее на парижской конференции по поддержке Украины канцлер Австрии Нехаммер заявил о полной солидарности с Киевом и недопустимости победы России в конфликте. При этом он выразил мнение, что достижение мира на Украине невозможно без участия в переговорах президента России Владимира Путина.

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