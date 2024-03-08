Ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов

Губернатор Гладков заявил о завершении ракетной опасности в Белгороде

Ракетная тревога, продлившаяся в Белгороде и Белгородском районе больше двух часов, завершилась. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава области.

Пост о начале сигнала ракетной опасности Гладков опубликовал в 11:16 по московскому времени. Через 2,5 часа, в 13:31, он сообщил о ее отмене.

Во время работы сигнала ракетной опасности система противовоздушной обороны под Белгородом сбила несколько беспилотных летательных аппаратов. «В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка», — написал Гладков.