Рогов прокомментировал заявление Макрона о сдвиге красных линий на Украине

Рогов: Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой заявлением о красных линиях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлением о сдвиге красных линий на Украине хочет опоясать страну траурной лентой. Так в беседе с РИА Новости слова французского лидера о возможном сценарии ввода войск НАТО прокомментировал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Слова Макрона лишний раз подчеркивают, что в его безумии нет никаких границ. Он давно слетел с катушек и ведет себя за гранью понимания нормальных людей. Красная линия в черной окантовке — это уже траурная лента. Похоже, что Макрон хочет этой траурной лентой опоясать всю Францию», — заявил политик.

Он добавил, что президент Франции закладывает для республики «пороховую бочку», а работать над последствиями возможного обострения отношений Парижа и Москвы придется новому руководству страны.

8 марта Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия для ввода французских войск на Украину. По его словам, Париж может сделать это в случае наступления Вооруженных сил России на Киев или Одессу.