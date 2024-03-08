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07:15, 8 марта 2024Россия

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 12 укаинских беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило об уничтожении за ночь 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Волгоградской и Белгородской областями.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 объектов над территорией Волгоградской области, и еще один в воздушном пространстве Белгородской области. Информации о раненых и повреждениях нет.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России с помощью дронов. В общей сложности были сбиты шесть устройств.

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      Марина Совина
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