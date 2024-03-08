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11:51, 8 марта 2024Россия

Стало известно об уничтоженной Россией технике НАТО на Украине

Россия уничтожила все образцы техники НАТО на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За последние несколько недель Российская армия уничтожила на авдеевском направлении ряд поставленных Украине образцов вооружений. Таким образом, Россия «записала в свой актив» все образцы техники НАТО, которые на данный момент были отправлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

«За неполные две недели российские войска на Авдеевском направлении сожгли уже три танка M1A1 Abrams, которые Киев берег и в бой не вводил. Кроме того, дроноводам удалось поразить шведскую САУ Archer, а ракетчикам — накрыть реактивную систему залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника», — отмечается в материале.

Также подчеркивается, что ключевую роль в уничтожении американских танков Abrams сыграло применение дронов, а также танковых управляемых ракет.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер рассказал о неправильном использовании танков Abrams ВСУ. По его мнению, украинские военные не были обучены для управления данным видом техники.

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