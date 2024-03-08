Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 8 марта 2024Мир

В США рассказали о неправильном использовании танков Abrams ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВСУ неправильно используют танки Abrams
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Cezary Aszkielowicz/ Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неправильно используют американские танки Abrams. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«Танки Abrams, которые уже были уничтожены, это танки, которыми управляют украинские солдаты, которые недостаточно хорошо обучены этой системе, и она использовалась совершенно несоответствующим образом», — рассказал военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что танки Abrams не являются «волшебной палочкой» для Украины и не способны переломить ход боевых действий.

Ранее Риттер рассказал об угрозе войны с Россией из-за подрыва Крымского моста. Подобный инцидент может стать актом прямой войны НАТО с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта. Кто попал в этот список?

      Во Франции объяснили возможность отправки западных войск на Украину

      В Европе рассказали о скупке Западом земель Украины за копейки

      В МИД России высмеяли выступление Байдена

      Стало известно об уничтоженной Россией технике НАТО на Украине

      В Раде прокомментировали предложение по блокировке счетов уклонистам

      Бывшая теща Абрамовича выйдет замуж за австралийского миллиардера

      Принцу Гарри пригрозили лишением визы США из-за мемуаров

      В США рассказали о неправильном использовании танков Abrams ВСУ

      Захарова рассказала об умении переживать «четверки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше