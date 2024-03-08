В США рассказали об угрозе войны с Россией из-за подрыва Крымского моста
Подрыв Крымского моста ракетами Taurus станет актом прямой войны НАТО с Россией. Об этом, комментируя разговор немецких офицеров об ударе по мосту, рассказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер РИА Новости.
«Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России — для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… это акт войны. Прямой акт войны», — заявил военный аналитик.
Как отметил Риттер, подобные утечки разговоров подтверждают желание европейских стран втянуть США в прямую конфронтацию с Россией. Он подчеркнул, что прямое столкновение НАТО с Россией может закончиться ядерной войной.
Ранее Риттер заявил о достижении Россией превосходства над США из-за наращивания запасов стратегических вооружений.