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10:19, 8 марта 2024Мир

В США рассказали об угрозе войны с Россией из-за подрыва Крымского моста

Экс-разведчик Риттер: подрыв Крымского моста станет актом войны

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Подрыв Крымского моста ракетами Taurus станет актом прямой войны НАТО с Россией. Об этом, комментируя разговор немецких офицеров об ударе по мосту, рассказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер РИА Новости.

«Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России — для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… это акт войны. Прямой акт войны», — заявил военный аналитик.

Как отметил Риттер, подобные утечки разговоров подтверждают желание европейских стран втянуть США в прямую конфронтацию с Россией. Он подчеркнул, что прямое столкновение НАТО с Россией может закончиться ядерной войной.

Ранее Риттер заявил о достижении Россией превосходства над США из-за наращивания запасов стратегических вооружений.

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      Максим Габриелян
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