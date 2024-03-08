Массовой скупке украинских земель западными компаниями нашли объяснение
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил массовую скупку украинских земель западными компаниями. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что Запад скупает земли Украины для усиления экономического и военного влияния в регионе.
«Очевидно, что они будут скупать все эти земли под интересы транснациональных корпораций, потому что здесь политика и бизнес идут рядом, одно является продолжением другого. Запад попытается "застолбить" там территорию, усилить свое экономическое и военное влияние, за бесценок скупая территории», — сказал Блохин.
Интерес западных компаний простой: Украина давно превратилась в лакомый кусок пирога для всех западных транснациональных корпораций. На Западе часто говорят о плодородных почвах и ресурсах на Украине
Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что крупные западные компании скупают территории Украины за бесценок. «Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие», — рассказал политик.
Уоллес добавил, что вместо урегулирования конфликта страны Запада лишь продолжают «накачивание Украины финансовыми средствами». По его мнению, это приобрело характер прямого отмывания денег, которое отвечает лишь интересам США и американского военно-промышленного комплекса.