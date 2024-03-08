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14:05, 8 марта 2024Мир

Массовой скупке украинских земель западными компаниями нашли объяснение

Политолог Блохин: Запад скупает земли на Украине для усиления влияния в регионе

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил массовую скупку украинских земель западными компаниями. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что Запад скупает земли Украины для усиления экономического и военного влияния в регионе.

«Очевидно, что они будут скупать все эти земли под интересы транснациональных корпораций, потому что здесь политика и бизнес идут рядом, одно является продолжением другого. Запад попытается "застолбить" там территорию, усилить свое экономическое и военное влияние, за бесценок скупая территории», — сказал Блохин.

Интерес западных компаний простой: Украина давно превратилась в лакомый кусок пирога для всех западных транснациональных корпораций. На Западе часто говорят о плодородных почвах и ресурсах на Украине

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что крупные западные компании скупают территории Украины за бесценок. «Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие», — рассказал политик.

Уоллес добавил, что вместо урегулирования конфликта страны Запада лишь продолжают «накачивание Украины финансовыми средствами». По его мнению, это приобрело характер прямого отмывания денег, которое отвечает лишь интересам США и американского военно-промышленного комплекса.

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      Кирилл Садовский
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