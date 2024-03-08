В Европе рассказали о скупке Западом земель Украины за копейки

Депутат ЕП Уоллес: Запад скупает земли Украины за копейки

Крупные западные компании скупают территории Украины за бесценок. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие», — рассказал политик.

Уоллес также добавил, что вместо урегулирования конфликта страны Запада лишь продолжают «накачивание Украины финансовыми средствами». По его мнению, это приобрело характер прямого отмывания денег, которое отвечает лишь интересам США и американскому военно-промышленному комплексу.

Ранее Уоллес назвал НАТО террористической организацией. Свое заявление депутат сделал в ответ на видео, в котором генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал вступление Украины в НАТО вопросом времени и рассказал об укреплении сотрудничества альянса с украинской стороной.