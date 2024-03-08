Турция заявила о поддержке Украины в интеграции в евроатлантические институты

Эрдоган: Турция поддерживает Киев в интеграции в евроатлантические институты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает Киев по интеграции в евроатлантические институты. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в ходе переговоров с Владимиром Зеленским обсудил вопросы, касающиеся отношений двух стран. Кроме того,

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет поддерживать восстановление Украины. «Мы также провели форум по восстановлению Украины в Стамбуле», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара принципиально поддерживает план по мирному урегулированию, который предложил Зеленский. Однако, по словам турецкого лидера, «необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон», то есть Киева и Москвы. Он также подтвердил готовность провести мирные переговоры с Россией и Украиной.