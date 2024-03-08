В Британии заявили об отчаянном положении ВСУ на фронте

Британский эксперт Меркурис: положение ВСУ на фронте становится отчаянным

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте становится отчаянным. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции», — пояснил он.

Эксперт отметил, что ВСУ оправляют на линию фронта лучшую западную технику, которая уничтожается Вооруженными силами России. Также он отметил, что российская авиация в день совершает сотню боевых вылетов для бомбардировки позиций украинских войск.

Ранее военный эксперт Франц-Штефана Гади заявил, что из-за плохой линии обороны ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины может стать критической. По его словам, ВСУ не смогли создать систему эшелонированной обороны.