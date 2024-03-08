В Индии заявили о торговле людьми для участия в конфликте на Украине

В Индии разоблачили группировку, заманивавшую людей в боевые действия на Украине

В Индии заявили о разоблачении группировки торговцев людьми, заманивавшей молодых людей в Россию обещаниями легкой работы помощниками в армии. На самом деле, как передает Reuters, они отправлялись в зону боевых действий на Украине.

Агентство со ссылкой на Центральное бюро расследований Индии (CBI) утверждает, что в Россию по этой схеме было отправлено около 35 человек. По крайней мере двое из них стали жертвами боевых действий, причем посольство Индии в России подтвердило один из этих случаев, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

«Индийские граждане, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым действиям и направлены на передовые базы в зоне российско-украинского конфликта против их воли», — говорится в отчете CBI. В свою очередь, МИД Индии уточнил, что контактировал с российской стороной по этим случаям.

Ведомство провело обыски и аресты в нескольких городах, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи. У участников группировки были изъяты 50 миллионов рупий (примерно 54,8 миллиона рублей), а также различные документы и техника.

Ранее в Вооруженных силах Украины позавидовали Российской армии из-за батальонов записывающихся добровольцев. По словам полковника Службы безопасности Украины в отставке Олега Старикова, Украина не смогла добиться такого же притока добровольцев в ряды своей армии.