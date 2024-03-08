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19:54, 8 марта 2024Мир

В Ирландии предложили отменить «обязанности женщины по дому»

В Ирландии предложили проголосовать за отмену «обязанностей женщины по дому»

Фото: Unsplash

Жителям Ирландии в Международный женский день предложили проголосовать за отмену «обязанностей женщины по дому». Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что голосование предлагается провести в двух референдумах. Планируется пересмотреть положения Конституции о браке и роли женщины в семье.

Первый референдум расширит конституционное определение семьи с ячейки, основанной на браке, до союза, подразумевающего длительные отношения пар. Во время второго референдума предлагается заменить формулировку об «обязанностях женщины по дому». Изменения могут внести гендерно-нейтральный пункт о заботе членов семьи друг о друге.

Ранее российский путешественник побывал в Монголии и рассказал, что в стране сохраняются традиции многомужества. Автор пояснил, что такой вид отношений — полиандрия — отличается от многоженства и возникает вынужденно в сложных условиях жизни. Многомужество существует в малодоступных районах Монголии, Непала, Индии и ряда других стран, где чрезвычайно трудно вести хозяйство.

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      Никита Абрамов
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