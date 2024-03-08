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10:41, 8 марта 2024Россия

Самолет из Египта в Волгоград отправили на запасной аэродром из-за БПЛА

РИА Новости: самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград отправили в Астрахань из-за БПЛА

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Волгограде произошли изменения в расписании местного аэропорта на фоне атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Так, самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград, следовавший из Египта, пришлось направить на запасной аэродром в Астрахани. Два рейса из Москвы были задержаны.

Представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что на фоне атаки пришлось задержать рейсы из Москвы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Она отметила, что сейчас все ограничения сняты.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили еще четыре БПЛА над Волгоградской областью. Попытка совершить атаку была предпринята 8 марта около 07:00 по московскому времени.

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      Андрей Ставицкий
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