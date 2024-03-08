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08:24, 8 марта 2024Россия

Еще четыре беспилотника сбили над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили четыре беспилотника над Волгоградской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Минобороны России Telegram-канале сообщило о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Волгоградской областью.

Отмечается, что попытка совершить атаку дронами самолетного типа по территории российского региона была пресечена 8 марта около 7:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении за ночь 12 украинских беспилотников над Волгоградской и Белгородской областями.

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      Марина Совина
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