Еще четыре беспилотника сбили над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили четыре беспилотника над Волгоградской областью

Минобороны России Telegram-канале сообщило о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Волгоградской областью.

Отмечается, что попытка совершить атаку дронами самолетного типа по территории российского региона была пресечена 8 марта около 7:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении за ночь 12 украинских беспилотников над Волгоградской и Белгородской областями.