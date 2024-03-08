Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Каменский хутор Климовского района. Пострадавших нет», — написал он.

По его словам, обстрел частично повредил два жилых дома. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Накануне два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Украинские дроны были сбиты в ночь с 6 на 7 марта над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом.