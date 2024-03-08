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13:48, 8 марта 2024Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал», — пояснил он.

По словам главы области, в районе железнодорожной станции насчитано пять прилетов.

Ранее в двух регионах России — в Белгородской и Курской областях — рано утром 7 марта практически одновременно объявили ракетную опасность. Более того, в Курской области ее ввели второй раз за ночь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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