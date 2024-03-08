Такер Карлсон обвинил Байдена в развязывании войны США и России

Карлсон: Байден втягивает США в войну с РФ и обостряет угрозу ядерного конфликта

Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал ежегодное обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу. Об этом он высказался в своей передаче, передает ТАСС.

Карлсон обвинил Байдена в развязывании войны между США и Россией, а также на Ближнем Востоке. По его мнению, мир еще не был так близок к угрозе ядерного конфликта.

«Цель — втянуть США еще в одну войну за рубежом. Это не может помочь США. Это лишь повредит нам. Это уже вредит нам. И мы делаем это не потому, что это полезно для нас, а потому, что этого требуют иностранные интересы», — подчеркнул репортер.

Ранее Карлсон счел выступление Байдена мрачной и неамериканской речью. Он также назвал президента страны «жестоким и злобным демагогом», дряхлым стариком.

Байден выступил с речью перед американскими законодателями утром 8 марта. Он призвал одобрить помощь Киеву, заявив, что Украина способна остановить Россию. Глава государства также озвучил посыл российскому лидеру Владимиру Путину.