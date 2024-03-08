Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 8 марта 2024Россия

Путин рассказал о потрясающем предназначении женщины

Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины
СюжетМеждународный день семьи
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем рассказал о потрясающем предназначении женщины. Его слова приводит РИА Новости.

Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины и подчеркнул, что оно трудное, однако дающее столько радости и счастья. По мнению российского президента, вне зависимости от профессии женщины и ее успехов в карьере главной для нее остается семья, забота о детях и «стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми».

Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он отметил, что в этот день в каждой семье звучат самые нежные и теплые пожелания мамам, бабушкам, женам, дочерям и подругам. «Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно», — сказал он.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

      Стало известно о разочаровании США в стратегии Зеленского

      Захарова рассказала о своем не всегда хорошем поведении в школе

      Путин рассказал о потрясающем предназначении женщины

      США подготовят резолюцию Совбеза ООН о ядерном оружии в космосе

      Глава Минобороны Польши оценил возможность отправки войск на Украину

      Назван способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала

      Путин по случаю 8 Марта обратился к находящимся в зоне СВО женщинам

      Китай высказался об использовании ресурсов Луны

      Клуб с российским футболистом в воротах упустил победу в матче Лиги Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше