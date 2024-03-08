Путин рассказал о потрясающем предназначении женщины

Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем рассказал о потрясающем предназначении женщины. Его слова приводит РИА Новости.

Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины и подчеркнул, что оно трудное, однако дающее столько радости и счастья. По мнению российского президента, вне зависимости от профессии женщины и ее успехов в карьере главной для нее остается семья, забота о детях и «стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми».

Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он отметил, что в этот день в каждой семье звучат самые нежные и теплые пожелания мамам, бабушкам, женам, дочерям и подругам. «Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно», — сказал он.