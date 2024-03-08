Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 8 марта 2024Мир

Захарова рассказала об умении Лаврова учить чувству локтя

Захарова: глава МИД России Лавров учит коллег сохранять «чувство локтя»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров учит коллег сохранять «чувство локтя» по отношению друг к другу и проявляет чуткость к ним. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Профессионал, сохраняющий важнейшие человеческие качества, [он проявляет] внимание к общему нашему делу, доброжелательность, чуткость, вот это чувство локтя, которое он и сам реализует, и которому он учит всех остальных», — рассказала дипломат.

Она также добавила, что Лавров на личном примере показывает данные качества, что дает коллегам уникальный опыт.

Ранее Захарова призналась, что ее поведение в школе не всегда было хорошим. В частности, она рассказала, что не всегда получала положительные оценки и за поведение ее родителям иногда звонили учителя.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта. Кто попал в этот список?

      Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью

      Ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов

      Чернобыльские черви оказались невосприимчивы к радиации

      Две участницы Спартакиады попали в больницу после массового завала

      Захарова рассказала об умении Лаврова учить чувству локтя

      Под Белгородом сбили два беспилотника

      Гуманитарный коридор в Палестину откроют с Кипра

      В Испании поймали завезенную под видом кота рысь

      В России составили список бесплатных медицинских услуг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше