Захарова рассказала об умении Лаврова учить чувству локтя

Захарова: глава МИД России Лавров учит коллег сохранять «чувство локтя»

Глава МИД России Сергей Лавров учит коллег сохранять «чувство локтя» по отношению друг к другу и проявляет чуткость к ним. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Профессионал, сохраняющий важнейшие человеческие качества, [он проявляет] внимание к общему нашему делу, доброжелательность, чуткость, вот это чувство локтя, которое он и сам реализует, и которому он учит всех остальных», — рассказала дипломат.

Она также добавила, что Лавров на личном примере показывает данные качества, что дает коллегам уникальный опыт.

Ранее Захарова призналась, что ее поведение в школе не всегда было хорошим. В частности, она рассказала, что не всегда получала положительные оценки и за поведение ее родителям иногда звонили учителя.