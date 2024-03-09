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20:59, 9 марта 2024Мир

Вице-канцлер Германии матом призвал политиков решать проблемы

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек матом призвал политиков решать проблемы

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек на выступлении в университете в США матом призвал политиков решать существующие проблемы. Об этом пишет Spiegel.

Речь Хабека была посвящена торговой политике и переходу к более благоприятной для климата экономике. «Решайте *** [чертовы] проблемы», — заявил министр, подчеркнув, что политики не должны просто передавать существующие проблемы следующему поколению.

Он указал, что в условиях меняющегося мира мышление также не должно оставаться прежним. «Политика — это не простое повторение того, что считалось правильным в течение последних 30 лет, а обращение с реальностью, какая она есть», — счел он.

Кроме того, Хабек на выступлении раскритиковал политику США в сфере проблем климата. «Вы не на пути к климатической нейтральности», — сказал вице-канцлер. Уточняется, что у США один из самых высоких в мире показателей по выбросу углекислого газа на душу населения.

Ранее издание Politico заявило, что между странами Евросоюза могут назреть конфликты из-за дефицита воды. Уточнялось, что Еврокомиссия призывает европейские страны форсировать работу по сдерживанию климатического кризиса.

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      Маргарита Щигарева
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