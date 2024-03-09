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18:23, 9 марта 2024Экономика

Названа стоимость восстановления сектора Газа

Президент Египта ас-Сиси оценил восстановление сектора Газа в $90 миллиардов

Фото: Bassam Masoud / Reuters

Восстановление сектора Газа после палестино-израильского конфликта обойдется в десятки миллиардов долларов. Об этом заявил в ходе выступления в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, его слова приводит ТАСС.

«Стоимость восстановления сектора Газа составляет 90 миллиардов долларов», — оценил он. Президент также назвал происходящее в секторе Газа большой трагедией. Египет не предаст палестинский народ и сделает все возможное для его поддержки и защиты, подчеркнул он. Каир прикладывает все усилия для прекращения огня и доставки населению гуманитарной помощи, добавил ас-Сиси.

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Египет начал доставлять в анклав гуманитарную помощь по воздуху из-за сложностей с наземной транспортировкой, сказал президент. Он также подтвердил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором открыт 24 часа в сутки, и Египет старается по максимуму использовать его мощности.

Ранее стало известно, что в результате вооруженного конфликта 90 процентов жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. Пресс-служба правительства палестинского анклава также заявила, что прямой ущерб и зафиксированные потери от ударов Израиля к настоящему моменту составили более 30 миллиардов долларов.

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