Россия выделит миллиарды рублей эвакуированным из сектора Газа

Кабмин РФ выделит 17,7 млрд руб. на содержание эвакуированных из сектора Газа

МЧС России получит 17,7 миллиарда рублей на содержание эвакуированных из сектора Газа. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного правительственного фонда и послужат компенсацией средств, которые потратили регионы на размещение таких лиц в 2023 году. В документе отмечается, что эта сумма покроет размещение эвакуированных на полгода. На каждого беженца в день тратится 913 рублей на проживание в пункте временного размещения и 415 рублей на питание.

Средства будут распределены между Дагестаном, Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Калужской, Липецкой, Московской, Тверской и Челябинской областями. Беженцами из сектора Газа занимается также Чечня, где осенью прошлого года началось строительство пяти многоквартирных домов для вынужденных переселенцев.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси оценил стоимость восстановления сектора Газа после палестино-израильского конфликта. По его словам, это обойдется в 90 миллиардов долларов. Он также назвал происходящее в секторе Газа большой трагедией. Египет не предаст палестинский народ и сделает все возможное для его поддержки и защиты, подчеркнул он. Как заявил ас-Сиси, Каир прикладывает все усилия для прекращения огня и доставки населению гуманитарной помощи.

