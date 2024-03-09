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18:35, 9 марта 2024Экономика

Россия выделит миллиарды рублей эвакуированным из сектора Газа

Кабмин РФ выделит 17,7 млрд руб. на содержание эвакуированных из сектора Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

МЧС России получит 17,7 миллиарда рублей на содержание эвакуированных из сектора Газа. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного правительственного фонда и послужат компенсацией средств, которые потратили регионы на размещение таких лиц в 2023 году. В документе отмечается, что эта сумма покроет размещение эвакуированных на полгода. На каждого беженца в день тратится 913 рублей на проживание в пункте временного размещения и 415 рублей на питание.

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Средства будут распределены между Дагестаном, Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Калужской, Липецкой, Московской, Тверской и Челябинской областями. Беженцами из сектора Газа занимается также Чечня, где осенью прошлого года началось строительство пяти многоквартирных домов для вынужденных переселенцев.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси оценил стоимость восстановления сектора Газа после палестино-израильского конфликта. По его словам, это обойдется в 90 миллиардов долларов. Он также назвал происходящее в секторе Газа большой трагедией. Египет не предаст палестинский народ и сделает все возможное для его поддержки и защиты, подчеркнул он. Как заявил ас-Сиси, Каир прикладывает все усилия для прекращения огня и доставки населению гуманитарной помощи.

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